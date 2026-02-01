L’accordo tra il calcio italiano e Alisson Santos, l’esterno brasiliano dello Sporting CP, è ormai cosa fatta. Le visite mediche sono programmate e l’affare sembra ormai chiuso. Santos sta per vestire la maglia azzurra e si attende solo la firma ufficiale per completare il trasferimento.

Sempre più vicino l’approdo in maglia azzurra dell’esterno brasiliano dello Sporting CP Alisson Santos. “Al Napoli stanno pianificando il viaggio e le visite mediche di Alisson Santos per le prossime ore. Poi firmerà un contratto fino al 2031. Accordo totale raggiunto con l’ala e lo Sporting da venerdì, come rivelato in esclusiva!”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - C’è l’accordo per Alisson Santos, programmate le visite mediche

Approfondimenti su Alisson Santos

Napoli accelera sul mercato e accoglie il suo nuovo esterno brasiliano.

Napoli sta per chiudere l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Cosa c'è nell'accordo commerciale tra Ue e India; Cosa c'è nella madre di tutti gli accordi commerciali tra Europa e India, con un occhio a AI, semiconduttori e clima; Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea; L'Ue sigla con l'India il più grande accordo di libero scambio di sempre: giù i dazi su auto, vino e olio (restano fuori i prodotti a rischio).

Per TikTok c’è l’accordo. Evita il processo Usa sulla dipendenza dai socialSi tratta di un fatto storico che porta in tribunale Meta e Google. Anche Snap Inc, società madre di Snapchat, ha raggiunto un patto la scorsa settimana per ... repubblica.it

Holm nel mirino della Juventus: Joao Mario al Bologna? Possibile scambioSu Emil Holm, 25enne terzino del Bologna, è piombata la Juventus: bianconeri e rossoblù valutano un eventuale scambio tra lo svedese e Joao Mario. msn.com

L'infortunio di Di Lorenzo non cambia la priorità del @sscnapoli , ora pronto a chiudere per l'esterno offensivo: si va verso la formalizzazione dell’accordo verbale già raggiunto con lo @SportingCP per Alisson Santos @SkySport x.com

Il Napoli è pronto a chiudere un colpo sull'esterno: è in arrivo Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, per circa 20 milioni di euro. - facebook.com facebook