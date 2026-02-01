CdS – Milan tutto su Mateta | sono ore decisive

I tifosi del Milan si preparano a una notte di attesa. I social sono in fermento dopo l’ultima notizia: l’attaccante francese sperava già di essere in volo verso Milano ieri sera, ma ancora non c’è nessuna conferma ufficiale sul suo arrivo. Le ore decisive sono arrivate, e la trattativa tra il club e il giocatore resta sotto i riflettori.

2026-02-01 10:01:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: MILANO – Ieri sera, attorno alle 19, Jean-Philippe Mateta sperava di star già seduto su un comodo aereo charter in direzione Milano. La possibilità c’è stata, eccome. Venerdì l’ottimismo era dilagante: il francese era vicinissimo al Milan grazie all’accordo raggiunto tra il club rossonero e il Crystal Palace e l’intesa sull’ingaggio con l’entourage. E, invece, ieri sera alle 19, Mateta ha aperto Instagram, ha cliccato sul pulsante delle Stories e ne ha pubblicata una criptica, ma allo stesso tempo emblematica: un’enorme faccina che sbuffa, con i classici occhi chiusi, le sopracciglia corrugate e i due sbuffi di vapore bianco che escono dalle narici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Juventus sta lavorando per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, ma le trattative non sono ancora concluse.

Il mercato del Milan entra nel vivo e le notizie di oggi tengono tutti con il fiato sospeso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

