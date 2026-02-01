CdS – i dettagli dell’ultima offerta che ha convinto il calciatore

Ademola Lookman ha scelto l’Atletico Madrid. Dopo settimane di trattative, il calciatore ha deciso di trasferirsi in Spagna, lasciando il Leicester. Secondo quanto riferiscono fonti vicine al calciatore, l’offerta dell’Atletico ha fatto pendere la bilancia dalla sua parte. Nei dettagli, l’accordo prevede un contratto fino al 2026 e una proposta economica convincente. La firma ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

Ademola Lookman all' Atletico Madrid. Dopo l'intesa raggiunta con l'Atalanta, sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus, è arrivata anche quella con il nigeriano. Il calciatore, escluso dai convocati per la partita contro il Como, ha infatti detto sì all'ultima proposta per un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Decisiva la volontà della società nerazzurra che, anche per motivi di rapporti tra club, ha preferito cedere Lookman agli spagnoli. In ogni caso, la discussione con il Fenerbahce si era bloccata sulle garanzie bancarie e sulle modalità di pagamento.

