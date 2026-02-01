Questa sera il Ccb Catanzaro ha vinto ancora contro Stabia, portando a casa il quarto successo di fila nel campionato di basket femminile di Serie B. La squadra ha dimostrato di essere in buona forma e si conferma tra le più in forma del torneo.

Il Ccb Catanzaro ha espugnato lo stadio del Basket Stabia con un successo che conferma la crescita costante della squadra nel campionato di Serie B femminile. Il risultato finale, 56-66, rappresenta la quarta vittoria consecutiva delle giallorosse nel girone di ritorno, un trend che le ha portate a consolidare la loro posizione in classifica e a mostrare un livello di concentrazione e organizzazione difficili da replicare per le avversarie. La partita si è svolta a Stabia, nel pomeriggio del 31 gennaio 2026, e ha visto le calabresi affrontare una squadra locale che ha iniziato con vigore, realizzando subito un parziale di 8-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ccb Catanzaro espugna lo stadio di Stabia: quarto successo consecutivo nel campionato di basket femminile

