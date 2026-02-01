Cavallo di ritorno per un cellulare ma all' appuntamento c' è anche la polizia | scatta l' arresto

Nel pomeriggio di sabato, la polizia ha arrestato un uomo di 31 anni originario della Guinea. Era già noto alle forze dell’ordine e si trovava in Italia senza permesso. Era arrivato per estorcere un cellulare, ma quando ha visto la volante, ha tentato la fuga. Alla fine, è stato fermato e portato in questura.

Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne originario della Guinea, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per estorsione. In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare di aver subito il furto del proprio telefono cellulare da parte di un uomo che gli aveva chiesto la somma di 400 euro per la restituzione del maltolto. Proprio in sede di denuncia, la vittima è riuscita a mettersi in contatto telefonico con il prevenuto, riuscendo a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro e, grazie alle indicazioni degli operatori, a non destare sospetti nel soggetto.

