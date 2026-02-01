Catapulte bombe e jammer ecco l' arsenale dell' odio rosso | Come le BR

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato una linea più dura dopo gli scontri di Torino. Durante il corteo per Askatasuna, alcuni manifestanti si sono trasformati in guerriglieri, usando catapulte, bombe e jammer per attaccare le forze dell’ordine. Un poliziotto è rimasto ferito da tre colpi di martello, e ora si valutano misure più severe per contrastare chi, invece di manifestare, cerca di combattere come i brigatisti.

Non manifestanti ma guerriglieri da combattere come è stato fatto con le Brigate Rosse. Il ministro della Difesa Guido Crosetto su X promuove la linea dura dopo i fatti di Torino, i tremendi scontri durante il corteo per Askatasuna che ha visto tra l'altro un poliziotto ferito da tre colpi di martello. "Sono stato per una breve vista al Comando Provinciale dei Carabinieri a Torino dove ho incontrato alcuni Carabinieri che si sono trovati coinvolti nella guerriglia urbana scatenata ieri dai militanti vicini ad Askatasuna", scrive l'esponente del governo di Giorgia Meloni.

