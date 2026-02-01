Casuali incastri | la luna piena accende la fredda serata invernale

La luna piena illumina la fredda serata di Santa Cesarea Terme, creando un’atmosfera magica. Donatella Rinaldi di Galatone ha scattato una foto che cattura un gioco di incastri, reso ancora più suggestivo dalla luce lunare. La scena mette in evidenza come anche nelle notti più gelide, un tocco di bellezza possa sorprendere.

SANTA CESAREA TERME - Nella foto di Donatella Rinaldi, di Galatone, un divertente gioco di incastri colto a Santa Cesarea Terme. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Casuali Incastri