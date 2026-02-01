Casellati | Sì al referendum per restituire fiducia nella magistratura

A Potenza, Maria Elisabetta Casellati si è detta favorevole al referendum sulla giustizia. Durante un comizio, ha spiegato che questa campagna è fondamentale per cambiare le cose. La riforma punta a rendere più trasparente il lavoro della magistratura, con due interventi principali: la separazione delle carriere e la modifica del Consiglio superiore della magistratura. Casellati ha sottolineato che il voto può aiutare a ripristinare la fiducia nei giudici e contribuire a un sistema più equo.

POTENZA – “Questa campagna referendaria è importantissima. La riforma della giustizia punta a restituire fiducia nella magistratura attraverso due scelte chiare: la separazione delle carriere e la riforma del Csm. Separare le carriere significherà eliminare ogni contaminazione tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero, così finalmente le parti del processo saranno su un piano di parità”. Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, ieri a Potenza per una conferenza stampa di apertura della campagna per il ‘Sì’ al referendum del 22 e 23 marzo. “Oggi invece, al Consiglio superiore della magistratura – ha aggiunto Casellati, che è anche segretaria regionale della Basilicata di Forza Italia – pm e giudici possono valutarsi a vicenda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Casellati: “Sì al referendum per restituire fiducia nella magistratura” Approfondimenti su Casellati Potenza Casellati: «La riforma è una battaglia di verità. Restituirà ai cittadini la fiducia nella magistratura» Nel dibattito sulla riforma della giustizia, Casellati sottolinea l'importanza di una battaglia per la verità, auspicando di rafforzare la fiducia dei cittadini nella magistratura. Garante Privacy: fiducia nella magistratura Il Garante Privacy ha ribadito la propria estraneità in seguito a recenti perquisizioni e sequestri, confermando l’impegno costante nella tutela dei diritti dei cittadini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Scarpinato: “Col referendum italiani dovranno scegliere tra Dell’Utri e Magistratura” Ultime notizie su Casellati Potenza Argomenti discussi: Casellati, 'Sì' al referendum per restituire fiducia nella magistratura; Casellati, 'Sì' al referendum per restituire fiducia nella magistratura; Riforma della giustizia, il sorteggio mette fine al correntismo: parola del ministro Casellati; Potenza, Forza Italia presenta il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia. Casellati, 'Sì' al referendum per restituire fiducia nella magistratura(ANSA) - POTENZA, 31 GEN - Questa campagna referendaria è importantissima. La riforma della giustizia punta a restituire fiducia nella magistratura attraverso due scelte chiare: la separazione delle ... msn.com Potenza, Forza Italia presenta il Comitato per il Sì al Referendum sulla GiustiziaSabato 31 gennaio Forza Italia presenta a Potenza il Comitato per il Sì al Referendum sulla giustizia. Appuntamento alle 11:30 in via del Gallitello. trmtv.it A Potenza si sono riuniti gli stati maggiori di Forza Italia per sostenere il si al referendum sulla separazione delle carriere. Era presenta anche la ministra per le riforme costituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati - facebook.com facebook MINISTRO CASELLATI A POTENZA: “SÌ AL REFERENDUM PER RESTITUIRE FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.