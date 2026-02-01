Case del Maestro domande entro il 2 febbraio per i soggiorni primaverili

L’INPS ha aperto il bando per i soggiorni primaverili 2026 presso le Case del Maestro. Gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, in servizio o in pensione, e i loro familiari fino al secondo grado possono fare domanda online fino al 2 febbraio. L’obiettivo è offrire un’opportunità di relax e svago durante la stagione, con destinazioni ancora da annunciare. Gli interessati devono affrettarsi, perché il tempo per partecipare si sta riducendo.

Le richieste di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale Prestazioni Welfare INPS, entro le ore 12:00 del 2 febbraio 2026. Tutti i dettagli sul bando e sulle modalità di assegnazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito INPS. Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina Le newsletter di OrizzonteScuola: OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. Scoprile Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate “Impossibile vivere a Sondrio con lo stipendio da docente, umiliante ricevere pasta e carta igienica dai genitori dei miei studenti”, qualcosa non quadra Nota informativa sulla gestione dei casi particolari nelle prove INVALSI 2025 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Case del Maestro Case del Maestro, online il bando per i soggiorni primaverili 2026: domande dal 15 gennaio al 2 febbraio È disponibile il bando INPS per i soggiorni primaverili 2026 nelle Case del Maestro. Bando Estate INPSieme in Italia 2026: soggiorni estivi per studenti, domande dal 20 gennaio al 10 febbraio L’INPS ha aperto il Bando Estate INPSieme in Italia 2026, rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Case del Maestro Argomenti discussi: Music My Life! l'intervista a Bobo Rondelli e Maestro Pellegrini per Indieretta Show – Conversazioni d’autore tra musica, vita e follia. Sabato 7 Febbraio a Bottega Roots di colle Valdelsa.; Il ritorno della Minerva il bronzo esposto dal 15 febbraio. Case del Maestro, bando INPS per i soggiorni primaverili: domande dal 15 gennaio al 2 febbraio 2026L’INPS ha pubblicato anche quest’anno il bando di concorso Soggiorni primaverili presso le Case del Maestro. Beneficiari sono il dipendente o il pensionato iscritti alla Gestione assistenza magistrale ... tecnicadellascuola.it Bando Inps soggiorni invernali 2025-2026: domanda dall’8 settembreCon la pubblicazione del bando Soggiorni invernali 2025-2026, l’Inps dà il via alla possibilità di inviare la domanda per richiedere i posti delle Case del Maestro per il periodo delle prossime ... lettera43.it MSI Gaming. . Ok ora abbiamo un nuovo bisogno da soddisfare Case: Maestro 900R Dissipatore: MEG CORELIQUID E15 360 Scheda Madre: MEG X870E UNIFY-X MAX #msi #ces #gaming #ces2026 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.