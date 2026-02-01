Casa distrutta dal crollo a Niscemi il proprietario | Tutto ciò che avevo è scomparso nel silenzio della frana

Un crollo improvviso ha fatto crollare una palazzina di tre piani a Niscemi, in Sicilia. Il proprietario racconta di aver perso tutto nel silenzio della frana. La scena è apparsa subito devastante, con le macerie che hanno inghiottito l’intera casa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma non ci sono feriti. La zona è stata messa sotto sequestro, e le autorità stanno verificando le cause del crollo.

Un crollo devastante ha cancellato una palazzina di tre piani a Niscemi, nel cuore della Sicilia, nel tardo pomeriggio di ieri. L'edificio, costruito nel 1974 su progetto dell'architetto Roberto Palumbo, 76 anni, è precipitato nel vuoto di un pendio instabile, trascinando con sé anni di memoria, affetti e progetti. Il proprietario, che da oltre cinquant'anni viveva in quella casa insieme alla moglie e ai figli, ha descritto l'evento non solo come una perdita materiale, ma come un'esplosione di dolore: «Oggi è crollato anche il mio cuore. Lì dentro c'era la nostra vita». La struttura, nonostante fosse stata progettata con criteri antisismici e avesse ottenuto regolare concessione edilizia, non è riuscita a resistere a una frana che si è manifestata dopo anni di segnali premonitori.

