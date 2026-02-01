Cartelle esattoriali ora anche i Comuni potranno rottamarle | cosa cambia per Imu e Tari

I Comuni ora potranno rottamare le cartelle esattoriali. La legge di bilancio dà loro più autonomia, così possono decidere di chiudere debiti legati a Tari, Imu, multe o servizi come asili e mense scolastiche. La scelta dipenderà dalla sostenibilità finanziaria dei singoli enti locali.

Stando a quanto definito dalla legge di bilancio, i Comuni avranno una certa autonomia per quanto concerne le definizioni agevolate, quindi sulle procedure che consentono di chiudere i debiti iscritti a ruolo: una rottamazione che potrà riguardare ad esempio Tari, Imu, multe o servizi come gli asili nido e le mense scolastiche, sempre che tale intervento non incida in modo negativo sulla sostenibilità finanziaria. A vigilare saranno revisori dei conti codiuvati dalle relazioni tecniche redatte dall'Ente locale nelle quali verranno definiti con delle stime i tassi di adesione, i potenziali incassi e infine l'impatto che l'operazione nel suo complesso avrà sul bilancio.

La possibile estensione della rottamazione quinquies alle amministrazioni comunali potrebbe influire su Imu e Tari.

A Roma, dopo le contestate cartelle sulla Tari inviate da Ama, si segnalano ora problemi simili con le notifiche IMU da parte di Aequa Roma.

