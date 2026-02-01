Carnevale di Viareggio l' Ondina d' oro a Rita Pavone che balla con Burlamacco

Prima domenica di febbraio e Viareggio si anima con la sua tradizionale sfilata di Carnevale. Rita Pavone, che ha portato la sua canzone ufficiale

Prima domenica di febbraio, prima sfilata di Carnevale a Viareggio. La canzone ufficiale di quest'anno è firmata da Rita Pavone ("Nel febbraio di un mattino"), che sabato si è esibita al teatro Eden e stamani ha ricevuto l'Ondina d'oro 2026. Video di Francesca Navari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina si è tenuta la prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026.

