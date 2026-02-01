Carnevale di Viareggio l' Ondina d' oro a Rita Pavone che balla con Burlamacco

Prima domenica di febbraio e Viareggio si anima con la sua tradizionale sfilata di Carnevale. Rita Pavone, che ha portato la sua canzone ufficiale

Prima domenica di febbraio, prima sfilata di Carnevale a Viareggio. La canzone ufficiale di quest'anno è firmata da Rita Pavone ("Nel febbraio di un mattino"), che sabato si è esibita al teatro Eden e stamani ha ricevuto l'Ondina d'oro 2026.

Questa mattina si è tenuta la prima sfilata del Carnevale di Viareggio 2026.

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, con Rita Pavone che ha scritto la canzone ufficiale dell’evento.

Carnevale di Viareggio 2026....12°Anteprima dei lavori alla Cittadella del Carnevale

A Viareggio si accende la festa: è CarnevaleCon il primo dei sei Corsi Mascherati, in programma domenica 1 febbraio, prende il via il Carnevale di Viareggio 2026. L’apertura è arricchita da un fine settimana con tanti appuntamenti tra musica, m ... versiliatoday.it

Carnevale di Viareggio 2026: oggi la prima sfilata, fuochi d’artificio, premio Ondina d’Oro a Rita Pavone. Il programmaArte, spettacolo, stupore, magia. E' la ricetta del Carnevale di Viareggio che apre oggi, domenica 1 febbraio 2026, la sua 153esima edizione ... firenzepost.it

