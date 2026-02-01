Carnevale di Venezia apertura con lo scoppio della Pantegana

Questa mattina il Carnevale di Venezia 2026 è iniziato con grande entusiasmo. L’evento è partito con lo spettacolo tradizionale della Festa veneziana, attirando molti spettatori lungo le calli e i ponti della città. La cerimonia ha visto lo scoppio della Pantegana, un momento simbolico che fa parte della storia e delle usanze del carnevale. La città si prepara ora a vivere giorni pieni di maschere, sfilate e musica, con i veneziani e i turisti pronti a divertirsi e a immergersi nell’atmosfera unica di questa festa.

(Adnkronos) – Il Carnevale di Venezia 2026 ha preso il via questa mattina con uno degli appuntamenti più attesi e identitari della manifestazione: la Festa veneziana. Il Canal Grande si è trasformato in "Olympus", scenario suggestivo di un maestoso corteo acqueo che ha visto centinaia di vogatori in maschera dare vita a uno spettacolo collettivo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Carnevale Venezia Il corteo acqueo e lo scoppio della pantegana inaugurano il Carnevale della tradizione veneziana Questa mattina si è aperto ufficialmente il Carnevale della tradizione veneziana. Carnevale 2026, il corteo acqueo in Canal Grande con la pantegana in cartapesta Il Carnevale 2026 a Venezia si distingue per il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Carnevale Venezia 2026 presentazione Ultime notizie su Carnevale Venezia Argomenti discussi: Carnevale di Venezia 2026, programma ed eventi da non perdere; Il Carnevale Venezia 2026 celebra le Olimpiadi con Olympus - Alle origini del gioco; Sabato 31 gennaio prende il via il Carnevale più atteso dell’anno e Venezia si prepara ad accogliere una kermesse di eventi spettacolari; Il Carnevale di Venezia si prepara all’edizione 2026. Carnevale di Venezia, apertura con lo scoppio della PanteganaLe imbarcazioni tradizionali sono partite da Punta della Dogana e hanno raggiunto il Ponte di Rialto, dove la Pantegana di cartapesta si è aperta in uno spettacolo di coriandoli biodegradabili, ... adnkronos.com Carnevale di Venezia 2026, apertura in Piazza San Marco con il Gran Ballo BridgertonÈ stato il suggestivo Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix per il lancio della quarta stagione della celebre serie, ad aprire ufficialmente in Piazza San ... rainews.it #VENEZIA • Splendido il CORTEO ACQUEO del Carnevale In prima posizione fino a Rialto la mitica "PANTEGANA" di cartapesta seguita lungo il Canal Grande dalle imbarcazioni tradizionali delle remiere partite da Punta della #Dogana. Alla fine a # - facebook.com facebook L’Olimpo delle Arti scende a Venezia! Concerti e proiezioni cinematografiche, pièce teatrali e racconti, mostre e visite guidate, laboratori e attività ludico-didattiche, performance d’arte varia: il programma culturale del #CarnevaleVenezia2026 entra n x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.