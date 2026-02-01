Carne mito e schermi | tre libri per raccontare la disillusione contemporanea

In Italia, i libri di Okina Sagi sfidano le aspettative sulla figura femminile e i miti che circondano il desiderio. Con il suo romanzo Hard Pop, l’autore mette in discussione le immagini stereotipate e propone un racconto crudo e diretto. La sua scrittura rompe gli schemi e spinge il lettore a riflettere sulla realtà dell’eros e delle illusioni che lo circondano.

Partiamo dal collettivo Okina Sagi e dal suo Hard Pop (Mille Battute Edizioni). Chiamarlo erotismo è un eufemismo per anime belle. Questo è porno. Ma è un porno che trascende l'atto, che si fa metafisica del desiderio e della depravazione. Okina Sagi non ci regala carezze, ci sbatte in faccia un'esplorazione transoceanica dove il corpo è l'unica mappa rimasta. C'è una lucidità brutale nel modo in cui viene descritto l'odore del sesso, il sapore del sudore che sa di sconfitta e di rivalsa. È un viaggio tra bordelli dell'anima e stanze d'albergo anonime, dove la carne viene celebrata nella sua verità più cruda, lontana dalle patinate finzioni dei siti mainstream.

