Carlos Alcaraz conquista ancora, mentre Novak Djokovic lotta per rimanere nel match. Nel quarto set, il serbo sembrava vicino a riaprire il gioco, ma l'inerzia sembra pendere ormai chiaramente dalla parte dello spagnolo. Djokovic prova a reagire, ma Alcaraz continua a spingere con decisione, deciso a chiudere la partita. La tensione si fa sentire, e il pubblico aspetta con trepidazione il momento della svolta.

Sul 30-40 del quarto set Novak Djokovic sembra essere ancora in grado di perpetuare l'incantesimo che da mago porta avanti da quasi vent'anni di tennis. Specialmente se all'inizio del quarto set gli era servito un game- fiume da quindici minuti e scambi durissimi per riuscire a restare aggrappato a una partita che fisicamente ormai era sempre più al di fuori della sua portata, a 38 anni. Che poi, quante volte abbiamo visto Djokovic così? In carriera, negli ultimi anni soprattutto. Un veleno che il serbo è in grado di rilasciare proprio quando sembra più all'angolo e che intontisce l'avversario, oppure lo rimette dentro il terreno più consono alle possibilità attuali di Djokovic. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Carlos Alcaraz, l'inevitabile

Approfondimenti su Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si sono separati dopo sette anni di collaborazione, un periodo in cui hanno conquistato numerosi successi, tra cui sei titoli del Grande Slam.

Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero tramite un post su Instagram.

Carlos Alcaraz Reaction Speed

Ultime notizie su Carlos Alcaraz

L’arbitro di Alcaraz-Djokovic ha un annuncio insolito per il pubblico: Non rovinatevi la serataSituazione particolare in occasione della finale degli Australian Open, con l'annuncio particolare del giudice di sedia per invitare gli spettatori a rispettare ... fanpage.it

Carlos Alcaraz trionfa agli Australian Open e completa il Career Grand Slam! Sconfitto DjokovicAll’età di 22 anni e 272 giorni lo spagnolo diventa il più giocane di sempre a vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam: sono sette per lui in carriera Carlos Alcaraz trionfa agli ... tennisitaliano.it

Ora si può cominciare a parlare di storia. Carlos Alcaraz, a 22 anni e 272 giorni, è il più giovane giocatore di sempre ad aver completato il Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei major nel corso della carriera. A Melbourne, il grande rimpianto italian - facebook.com facebook

Grandi parole di stima in conferenza stampa da parte di Novak Djokovic all'indirizzo di Carlos Alcaraz: "I suoi risultati sono il testamento della sua già stellare carriera. Non riesco a pensare ad altri superlativi per descriverlo. Penso che meriti ogni singolo elo x.com