carlos alcaraz ha vinto gli australian open

Ha battuto Novak Djokovic in finale ed è diventato il più giovane tennista di sempre a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) e ha vinto gli Australian Open, l’unico tra i quattro tornei del Grande Slam (i principali nel tennis) che gli mancava. In questo modo, a 22 anni e 8 mesi, è diventato il più giovane tennista di sempre a vincerli tutti e quattro, battendo il record di Don Budge che resisteva dal 1938. In precedenza Alcaraz aveva già vinto due volte ciascuna gli altri tre Slam (gli Us Open nel 2022 e nel 2025, Wimbledon nel 2023 e nel 2024, il Roland Garros nel 2024 e nel 2025). 🔗 Leggi su Ilpost.it

