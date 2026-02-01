Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open
Carlos Alcaraz ha conquistato gli Australian Open, battendo in finale Novak Djokovic. Con questa vittoria, il giovane tennista spagnolo diventa il più giovane di sempre a vincere tutti e quattro i titoli del Grande Slam. La partita è stata combattuta e ha dimostrato la crescita di Alcaraz nel circuito internazionale.
Ha battuto Novak Djokovic in finale ed è diventato il più giovane tennista di sempre a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) e ha vinto gli Australian Open, l’unico tra i quattro tornei del Grande Slam (i principali nel tennis) che gli mancava. In questo modo, a 22 anni e 8 mesi, è diventato il più giovane tennista di sempre a vincerli tutti e quattro, battendo il record di Don Budge che resisteva dal 1938. In precedenza Alcaraz aveva già vinto due volte ciascuna gli altri tre Slam (gli Us Open nel 2022 e nel 2025, Wimbledon nel 2023 e nel 2024, il Roland Garros nel 2024 e nel 2025). 🔗 Leggi su Ilpost.it
Approfondimenti su Carlos Alcaraz
Sinner-Djokovic, semifinale Australian Open alle 9.30. In corso Alcaraz-Zverev, Carlos ha i crampi
Carlos Alcaraz ha le idee chiare: “L’Australian Open è il mio primo obiettivo. Punto al Career Grand Slam”
Carlos Alcaraz Hits A Magical Tweener! | Australian Open 2026
Ultime notizie su Carlos Alcaraz
Argomenti discussi: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: programma, orario e dove vedere la finale dell'Australian Open 2026 | Tennis ATP; Alcaraz e il Grande Slam in carriera; Finale folle! Carlos Alcaraz la vince con un passante stratosferico, Sascha Zverev al tappeto dopo cinque set: riguardalo; Carlos Alcaraz si mette in mostra: i fan impazziscono per il fisico del tennista.
Diretta Alcaraz Djokovic (2-1) /Finale Australian Open 2026 streaming video tv: Carlos ok (oggi 1 febbraio)Diretta Alcaraz Djokovic finale Australian Open 2026 streaming video tv, oggi domenica 1 febbraio: orario e risultato live del match per il titolo. ilsussidiario.net
Alcaraz-Djokovic in diretta LIVE 2-6 6-2 6-3 2-2: lo spagnolo avanti nella finale degli Australian OpenAlcaraz sfida Djokovic nella finale degli Australian Open 2026: a Melbourne si assegna il primo Grande Slam della stagione ... fanpage.it
Alla prima palla break concessa dal serbo, Carlos Alcaraz ne approfitta e si porta avanti nel secondo parziale x.com
Carlos Alcaraz Novak Djokoivc Guarda la finake domani dalle 9:30 live su HBO Max e Discovery+ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.