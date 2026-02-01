Carlo Conti si racconta a Verissimo, ricordando le emozioni vissute sul palco di Sanremo. Il conduttore rivela di essersi emozionato solo due volte durante le edizioni del festival e anticipa che tra poche settimane tornerà all’Ariston per condurre la manifestazione, pronto a rivivere quei momenti speciali.

Carlo Conti, il noto conduttore di Sanremo arriva a Verissimo e ripercorre la sua carriera. Carlo Conti tra poche settimane torna in prima serata e torna all’Ariston per la conduzione del Festival di Sanremo. Il noto conduttore televisivo questo pomeriggio è stato ospite per la prima volta nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, a Verissimo per ripercorrere la sua brillante carriera. Un successo dietro l’altro, dalla radio alla TV, Carlo Conti negli anni è diventato un punto di riferimento quando conduce, che sia Sanremo o un grande show del prime time. Leggi anche Samira Lui, nuovi obiettivi e grandi sogni: a sorpresa le parole di Gerry Scotti L’amato Conti dalla Toffanin afferma: “Se mi emoziono facendo Sanremo? Solo due volte mi sono emozionato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Carlo Conti: “Se mi emoziono a Sanremo? Solo due volte é successo“. Ecco quando

Approfondimenti su Carlo Conti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Carlo Conti: Backstage di “Tutti cantano Sanremo”

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti si ritira da Sanremo 2027 e traccia l'identikit dell'erede: altri indizi su Stefano De Marino; Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata. Se canterò? Comanda Carlo Conti; Sanremo, Carlo Conti racconta il suo Festival: Tanti generi diversi; Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti.

Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti ospite oggi a Verissimo: età, carriera, la storia d'amore e il figlio MatteoOggi, domenica 1º febbraio 2026, Carlo Conti sarà ospite per la prima volta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 si racconterà i ... corrieredellumbria.it

Tra poco scopriremo tutta la verità https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/carlo-conti-a-verissimo-silvia-toffanin-arriva-a-sanremo - facebook.com facebook

Carlo Conti ha annunciato al TG1 le canzoni e gli ospiti della serata di venerdì 28 febbraio x.com