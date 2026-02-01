Carlitos way L’Australia incorona Alcaraz

Carlos Alcaraz conquista ancora una volta il pubblico australiano. Dopo aver dominato a Melbourne, il giovane spagnolo si prende il primo Slam della stagione, confermando la sua crescita e la sua determinazione. La sua prestazione ha lasciato senza parole gli avversari e gli esperti, che ora puntano tutto su di lui per il proseguo dell’anno. La strada verso il titolo sembra ormai tracciata, e Alcaraz si prepara a scrivere nuove pagine di una carriera che sembra avere solo il vento in poppa.

Fili d'erba La stagione Slam 2026 riparte da Melbourne e da un finale già scritto: Carlos Alcaraz spegne i sogni del venticinquesimo Major di Novak Djokovic Carlitos way. Ancora lui. La stagione Slam 2026 riparte da dove era terminata. Ovvero sotto il segno del muchacho de Murcia, che mette la parola fine ai sogni di gloria del Djoker. Quel primo set era solo un'illusione. Il traguardo del venticinquesimo slam del serbo, inseguito dallo Us Open '23, dura poco meno di un'ora e torna a essere un miraggio sempre più distante.

