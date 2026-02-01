Carenza di personale i lavoratori dei musei liguri in protesta | Aperture a rischio

I lavoratori dei musei in Liguria sono scesi in piazza per protestare contro la mancanza di personale. I sindacati Fp Cgil e Usb Pi si sono radunati davanti a Palazzo Reale a Genova, denunciando tagli e carenze che mettono a rischio le aperture delle strutture culturali. La richiesta è chiara: più assunzioni e investimenti su sicurezza e manutenzione.

I sindacati Fp Cgil e Usb Pi hanno tenuto un presidio di protesta davanti a Palazzo Reale, in via Balbi a Genova, per lanciare l'allarme sulla carenza di personale e sui tagli nel settore museale e dei luoghi di cultura, chiedendo a gran voce nuove assunzioni e investimenti su sicurezza e.

