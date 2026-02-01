Cantieri pericolosi per i lavoratori Maxi multa e attività sospesa

Sono due imprenditori edili e il coordinatore della sicurezza di un cantiere a Petriolo a finire sotto indagine. Sono stati denunciati per aver violato le norme di sicurezza, mettendo a rischio i lavoratori. Le autorità hanno sequestrato il cantiere e comminato una multa salata. Ora si attendono sviluppi su eventuali sanzioni e misure di sicurezza più stringenti.

Due imprenditori edili e il coordinatore per la sicurezza di un cantiere della ricostruzione post-sisma a Petriolo sono stati denunciati, per una serie di violazioni in materia di sicurezza. Per loro sono arrivate multe per oltre 21mila euro e la sospensione dell’attività. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Mogliano, in collaborazione con il Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, hanno eseguito un controllo mirato per verificare le condizioni di sicurezza e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. In base agli accertamenti, l’amministratore unico di una prima impresa non aveva provveduto a proteggere le aperture presenti nei solai e nelle piattaforme di lavoro mediante parapetti idonei, omettendo così le necessarie misure per prevenire il rischio di caduta nel vuoto dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

