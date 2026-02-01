Canossa splende in tv | In vetrina sulla Rai

Canossa torna sotto i riflettori nazionali. È l’unico comune dell’Emilia-Romagna a partecipare all’edizione 2026 de “Il Borgo dei Borghi”. La trasmissione, in onda sulla Rai, mette in mostra le eccellenze dei piccoli centri italiani e questa volta Canossa ha conquistato la scena. La cittadina si presenta in tv con il suo fascino e le sue tradizioni, attirando l’attenzione di un pubblico più ampio.

Canossa torna sotto i riflettori nazionali, unico comune a rappresentare l' Emilia-Romagna nell'edizione 2026 de ' Il Borgo dei Borghi ', la storica competizione televisiva che ogni anno celebra le eccellenze dei piccoli centri italiani. Oggi il territorio con la sua straordinaria bellezza paesaggistica e storico-architettonica, con le sue tipicità e le tradizioni sarà protagonista della trasmissione ' Kilimangiaro ' in onda su Rai3, dalle 16,45, nell'ambito della quale inizierà la gara, che potrà diventare un passaggio di grande rilievo per la promozione turistica e culturale per tutto il territorio delle colline matildiche.

