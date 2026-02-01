Cane da caccia rimane bloccato in un canalone | salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Verbano Cusio Ossola per salvare una cagnolina rimasta bloccata in un canalone. La squadra Speleo Alpino Fluviale ha raggiunto il luogo poco dopo mezzogiorno e, con due automezzi, ha estratto il cane dalla difficile situazione. Petra sta bene ed è stata riportata sana e salva a casa.

L'intervento sul Monte Morissolo. Petra, il segugio francese, è in buone condizioni La cagnolina Petra è stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Una squadra Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco el Verbano Cusio Ossola è intervenuta con due automezzi poco dopo mezzogiorno di ieri, sabato 31 gennaio, per recuperare un cane in difficoltà nel Comune di Cannero Riviera. Il segugio francese ariegeois, di taglia media e di nome Petra, durante una battuta di caccia si è allontanato nella zona dell'Alpe Morissolo, nei pressi della cima, percorrendo una zona molto impervia costituita da canaloni molto ripidi.

