Canados Heritage 36 il catamarano italiano dal sapore rétro

Il Canados Heritage 36, il nuovo catamarano italiano dal gusto retrò, sta attirando l’attenzione negli Stati Uniti. Gli appassionati americani amano il design classico e l’artigianalità italiana, e molti stanno già prenotando per provarlo in mare. Il modello, prodotto dal cantiere di Ostia, sta facendo parlare di sé per la sua eleganza e solidità.

I catamarani a motore non sono diffusissimi ma neppure una nicchia come una volta. Ce ne sono anche elettrici, che sfruttano anche l'energia solare, o spinti dalle motorizzazioni classiche, la cui potenza viene esaltata dalla presenza di foil che consentono alla barca di volare sull'acqua. È comunque una configurazione che piace sempre di più oltreoceano dove ci sono laghi di enorme superficie e baie dalle acque placide che sono l'ideale per scatenare i cavalli e navigare senza onde. Non è un caso che Revolution Marine Group - uno dei colossi americani per la distribuzione - abbia chiesto a un cantiere italiano quale Canados di realizzare l'Heritage 36, un modello che porta nel nome e nel design l’eredità di 80 anni di nautica, ma nella sostanza è quanto di più contemporaneo si possa immaginare sul mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Canados Heritage 36, il catamarano italiano dal sapore rétro Approfondimenti su Canados Heritage 36 Ferrari Amalfi. Eleganza retrò e stile italiano Si accende il ”Magico Natale“. Luci, musica e proiezioni a tema per un mese dal sapore speciale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Canados Heritage 36 This Speedy New Catamaran Can Soar Across Seas at More Than 50 KnotsRevolution Marine Group brand Canados just delivered the first Heritage 36 sport cruiser in the U.S. The model, which debuted at the Fort Lauderdale International Boat Show last year, showcases an ... au.lifestyle.yahoo.com Canados Heritage 36 in PhotosThe Italian yard just delivered a hard-top version of the cat to the U.S. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.