Avis Medolla rafforza la sua campagna di prevenzione con screening diagnostici dedicati ai donatori. Oltre agli esami periodici per la donazione, l’associazione organizza iniziative di diagnosi precoce di tumori alla pelle e malattie all’apparato genitale maschile. Le iniziative sono rivolte a garantire la salute dei donatori e sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari.

Significativi ’Progetti Salute’ distinguono l’impegno di Avis Medolla verso i propri donatori. Agli esami periodici previsti per la donazione sviluppate ulteriori iniziative di prevenzione e diagnosi precoce di malattie all’apparato genitale maschile e tumori alla pelle. Tra maggio e ottobre scorsi, Avis Medolla ha promosso una campagna di screening dedicata alla salute dell’apparato genitale maschile, rivolta ai donatori tra i 18 e i 40 anni: sottoposti a visita 112 donatori. Gli esiti sono risultati complessivamente rassicuranti. Il dato più significativo riguarda l’aspetto preventivo: circa il 90% dei partecipanti non aveva mai effettuato in precedenza una visita di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campagna prevenzione. Screening diagnostici organizzati da Avis

Approfondimenti su Avis Medolla

