Camorra irpina | la vecchia faccia del potere che cambia

La camorra irpina non si allontana mai davvero. Da anni si insinua sotto la pelle della provincia, cambiando solo apparenza. Oggi sembra più pulita, più legata agli affari, ma la presenza resta forte e concreta. La vecchia faccia del potere si adatta, senza mai scomparire davvero.

La camorra irpina è sempre lì, sotto la pelle. Non è mai andata via, ha solo cambiato faccia. Oggi sembra un po' più pulita, forse più vestita da affari, ma la sostanza è la stessa.Chi vuol farla passare per un ricordo del passato, si sbaglia. I clan storici, quelli che pensavamo ormai fuori.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Camorra Irpina

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Camorra Irpina

Argomenti discussi: Omicidio Colalongo, le indagini coinvolgono quattro residenti in Irpinia; La latitanza di Antonio Aloia, Tonino 'o Cinese: l'omicidio, le estorsioni, il filo tra Acerra e l'Irpinia.

La commissione di accesso agli atti del Comune è al lavoro a Castellammare per verificare eventuali infiltrazioni della camorra. Il sindaco Vicinanza: “Voglio anch'io trasparenza, non ho niente da nascondere” - facebook.com facebook