Cammina all' indietro sul tetto del palazzetto e precipita | 26enne salvato dall' erba

Un giovane di 26 anni ha rischiato grosso ieri sera sul tetto del palazzetto sportivo. Camminava all’indietro, forse per nervosismo, e ha perso l’equilibrio. È inciampato e stava per cadere nel vuoto, ma è stato salvato dall’erba sotto. Fortunatamente, si è evitata la tragedia. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che lo hanno portato via in condizioni non gravi.

Il giovane ha fatto un volo di tre metri, riportando diverse fratture. non sarebbe però in pericolo di vita Probabilmente camminava all'indietro, ed è finito con l'inciampare. Peccato che non si trovasse a terra, ma sul tetto degli spogliatoi del palazzetto sportivo. Se l'è vista brutta il giovane di 26 anni volato giù dall'impianto sportivo Cbl di Costa Volpino, nella bergamasca, nel pomeriggio di venerdì. A fargli perdere l'equilibrio sembrerebbe essere stato il cordolo che delimita la copertura. Il ragazzo è precipitato da un'altezza di circa tre metri, terminando la caduta in un'aiuola sottostante.

