Calciomercato Napoli ufficializzate due operazioni in uscita nelle ultime ore

Il Napoli ha ufficializzato nelle ultime ore due operazioni in uscita, entrambi a titolo temporaneo. Il club azzurro ha, infatti, ceduto in prestito fino al termine stagione il difensore dell'Under 21 Luca Marianucci al Torino. Il club granata c'entra anche nella seconda operazione. Termina, infatti, anticipatamente il prestito di Cyril Ngonge alla società piemontese. L'attaccante belga torna al Napoli, che lo ha girato a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, all'Espanyol. Conte: "Al peggio non c'è mai fine. Da Spalletti frase infelice, deve stare attento quando parla"🔗 Leggi su Napolitoday.it

