Calciomercato Napoli cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa?

Dopo gli esami di questa mattina, il Napoli ha ricevuto buone notizie su Di Lorenzo. La prognosi iniziale di assenza prolungata si è ridotta, e ora si pensa a un recupero più rapido. Questo cambia tutto sul calciomercato: la pista Zappa, che sembrava vicina a chiudersi, potrebbe tramontare definitivamente. La squadra ora può puntare su Di Lorenzo, e le strategie di gennaio e dell’estate si rivedono di conseguenza. L’ambiente partenopeo respira di nuovo, meno ansioso e più fiducioso.

Approfondimenti su Di Lorenzo Esami

Il Napoli ha annunciato i risultati degli esami relativi agli infortuni di Matteo Politano e Amir Rrahmani.

In seguito all’esito degli esami, l’infortunio di Lucca potrebbe influenzare le strategie di mercato del Napoli.

Ultime notizie su Di Lorenzo Esami

