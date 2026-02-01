Calciomercato Milan | visite per Cissè e Idrissi | LIVE News

Questa mattina il Milan ha ricevuto due visite importanti: si tratta di Cissè e Idrissi, che sono arrivati nel quartier generale rossonero per discutere del loro possibile trasferimento. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per portare almeno un rinforzo in difesa prima della chiusura del mercato invernale. La squadra cerca di chiudere prima possibile, sperando di rafforzare il reparto arretrato e prepararsi al meglio alle prossime partite.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

