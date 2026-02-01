Domani il Milan invierà un medico a Londra per controllare meglio le condizioni di Mateta. Il trasferimento del giocatore francese in rossonero resta in sospeso, e ancora non ci sono certezze. La situazione si definisce solo dopo gli esami medici.

Pochi minuti fa vi abbiamo raccontato di come l'affare che porterebbe a Milano l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta sia stato messo in stand-by per diversi motivi, uno tra questi legato ad una possibile problematica al ginocchio dell'attaccante. Ora sono arrivati ulteriori aggiornamenti a riguardo. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, un medico del Milan, nella giornata di domani, volerà a Londra per effettuare un'ulteriore accertamento sulle condizioni di entrambe le ginocchia del calciatore. Se arriverà l'ok del medico, Mateta si trasferirà immediatamente al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Mateta in bilico: “Un medico del Milan volerà a Londra”

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Fabrizio Romano conferma che il Crystal Palace ha chiuso per Strand Larsen.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le...; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Calciomercato, le notizie del 31 gennaio 2026: l'Inter vuole Jones, Frattesi verso il Nottingham Forest. Milan-Mateta, trattativa bloccata. Maignan rinnova fino al 2031; En-Nesyri-Juve, affare sempre più in bilico: Mateta torna in cima alla lista.

Mateta-Milan in stand-by, Di Marzio: I rossoneri valutano se anticipare il suo arrivo o menoGiungono nuove notizie in merito alla vicenda tra Milan e Jean-Philippe Mateta. Infatti, riporta il noto esperto di trattative Gianluca Di Marzio, i rossonero starebbero valutando se anticipare ... milannews.it

En-Nesyri-Juve, affare sempre più in bilico: Mateta torna in cima alla listaLe parole di Giorgio Chiellin su En-Nesyri, pronunciate alla vigilia della sfida contro il Napoli, sembravano aver messo il punto definitivo sull’operazione per l’attaccante marocchino. tuttojuve.com

Calciomercato Milan, Mateta in stand-by. Dall'Inghilterra: "Approfondimenti al ginocchio" - facebook.com facebook

#Calciomercato, speranza accesa per #Mateta al #Milan: il #crystalpalace ci riprova per Strand Larsen #SempreMilan x.com