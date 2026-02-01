Calciomercato Inter Romano conferma | Nuova offerta dei nerazzurri per Diaby E Frattesi…

Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter ha presentato una nuova offerta per Diaby. La società nerazzurra punta a chiudere l’affare e ha fatto un passo avanti, anche su Frattesi. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato la nuova offerta dei nerazzurri per Diaby: le dichiarazioni. Proprio mentre l'Inter scende in campo allo Zini contro la Cremonese, il calciomercato entra nella sua fase più calda e paradossale. Come sottolineato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra sta giocando una partita a scacchi con l'Arabia Saudita per regalare a Cristian Chivu il rinforzo tanto atteso per la fascia destra. Calciomercato Inter, assalto finale al fondo PIF per Diaby: rilancio ufficiale mentre Frattesi resta a Milano. Nonostante i "no" dei giorni scorsi, Marotta e Ausilio non hanno mollato la presa su Moussa Diaby, forti della volontà ferrea del giocatore di tornare in Europa.

