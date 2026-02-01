Calcio risultati serie A | il Como manca il sorpasso alla Juve

Il Como non riesce a battere l’Atalanta e manca l’occasione di superare la Juventus in classifica. La partita finisce 0-0 e lascia i lombardi a bocca asciutta, mentre la lotta in zona alta si infiamma ancora di più. La giornata di Serie A si chiude con la consueta serie di risultati, tra cui la vittoria della Lazio sul Genoa e il successo del Napoli sulla Fiorentina.

Roma, 1 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Atalanta 0-0 Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0, Torino-Lecce 1-0, Como-Atalanta 0-0, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bologna 30, Udinese, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventiquattresima giornata: venerdì 6 febbraio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Como Atalanta Calcio, risultati serie A. Il Como è quinto Ecco la classifica attuale della Serie A dopo la partita Como-Torino, terminata 6-0. Calcio, risultati serie A, Il Como incalza la Juventus Al termine della ventunesima giornata di Serie A, il Como si avvicina alla Juventus con una vittoria importante contro la Lazio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LA SERIE A VA A SCUOLA - Como-Juve Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Calcio, risultati serie A: Napoli a -1 dal Milan; Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS; Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 23ª giornata. Serie A, Torino-Lecce 1-0 e Como-Atalanta 0-0. In campo ora Cremonese-Inter: 0-1. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Torino-Lecce 1-0 e Como-Atalanta 0-0. In campo ora Cremonese-Inter: 0-1. LIVE ... tg24.sky.it Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0 ... tg24.sky.it RISULTATI GARE SABATO 24 E DOMENICA 25 GENNAIO '26 CALCIO: SETTORE GIOVANILE AGONISTICO U19 JUNIORES SABATO 24 GENNAIO DUE STELLE - ARZERELLO La squadra Juniores di Marin e Bozzato ha vinto 4 a 0 in casa contro l'Arzerello - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.