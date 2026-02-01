Calcio Promozione Sinalunghese | cuore grinta e coraggio Resta in dieci e recupera per tre volte
La Sinalunghese si fa valere sul campo del Foiano, portando a casa un punto in una partita combattuta. La squadra di casa va in vantaggio, ma i biancorossi reagiscono e trovano il pareggio. La partita diventa ancora più difficile quando i giocatori della Sinalunghese restano in dieci, ma non mollano. Con coraggio e determinazione, recuperano il risultato tre volte, dimostrando carattere e grinta. La sfida termina 3-3, un pari che lascia entrambe le squadre con il sorriso e qualche rimpianto
FOIANO 3 SINALUNGHESE 3 FOIANO: Florindi, Borgogni, Seri (30’ pt Peruzzi), Lombardi A., Abram, Mancini (13’ st Leti), Guerrini (20’ st Gulisano), El Jallali, Lombardi F., Rustici, Chioccioli. Panchina: Paolucci, Bux, Di Lullo, Peruzzi, Gulisano, Bernardini, Leti K., Orlandi. Allenatore Piccirillo. SINALUNGHESE: Bobini (34’ st Marini), Bonechi, Palazzesi, Bongini, Celestini (32’ st Sacco), Gagliardi, Redi, Dema, Bardelli, Bucaletti, Nannoni (25’ st Chottong). Panchina: Cresti A., Grassini, Mazza L., Palazzi, Cardinali, Parri. Allenatore Testini. Arbitro: Boeddu di Prato (Tilli-Noah). Reti: 4’ pt Lombardi F. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio Promozione. Tonfo Sinalunghese. Dicomano in festa
Nel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0.
Calcio Promozione. La Sinalunghese trema. Bardelli fa 1-1
Nel match di Promozione, la Sinalunghese si trova in parità con la Settignanese, con il risultato di 1-1.
