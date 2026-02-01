Calcio Napoli sul mercato dopo stop Di Lorenzo | i nomi sulla lista di Manna

Il Calcio Napoli si mette subito al lavoro dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo. La società sta valutando nuovi nomi per rimpiazzarlo e rafforzare la squadra. La decisione arriva mentre il difensore si trova infortunato, e i dirigenti vogliono trovare al più presto una soluzione per non perdere terreno in campionato. La lista dei possibili acquisti è già pronta, e il club si muove con decisione sul mercato.

L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo rischia di cambiare i piani del Calcio Napoli a stagione in corso. In attesa degli esami clinici, il club valuta soluzioni rapide sulla fascia destra, con il direttore sportivo Giovanni Manna chiamato a muoversi in tempi strettissimi. La vittoria contro la Fiorentina non basta a cancellare l'ansia in casa Calcio Napoli. Nel suo sfogo a caldo, Antonio Conte non nasconde la gravità della situazione: "Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta". Parole pesanti, che fotografano il momento delicato degli azzurri. Di Lorenzo, fin qui sempre presente in stagione, si sottoporrà oggi agli accertamenti clinici presso la clinica Pineta.

