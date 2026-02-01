Calcio Como-Atalanta finisce 0-0

Finisce senza reti il derby lombardo tra Como e Atalanta. La partita si conclude con un pareggio che lascia i padroni di casa insoddisfatti, soprattutto perché avevano l’opportunità di vincere contro una squadra in dieci uomini dal primo tempo. I bergamaschi sono riusciti a resistere e portare a casa un punto importante in una gara combattuta.

17.04 Finisce 0-0 il derby lombardo fra Como e Atalanta. Per i lariani un'occasione persa con i bergamaschi in dieci dal minuto n.8 per l'espulsione di Ahnor per condotta violenta nei confronti di Perrone. Con un uomo in più il Como domina la scena, ma non arriva la giocata per sbloccare la gara. Nel primo tempo, pericolosi Douvikas e Ramon, nell'area dell'Atalanta si creano molte mischie che mettono paura a Carnesecchi. Nella ripresa, assedio Como che fallisce un rigore nel recupero (Nico Paz). Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96?, l'Atalanta gioca in 10 dall'8? e pareggia 0-0 col Como. Poteva finire tanto a poco. E invece Como e Atalanta è terminata 0-0. Una partita incredibile. Per definirla basta poco. Atalanta in 10 dall'8? per l'espulsione ad Ahanor e rigore sbagliato da Nico Paz. La Dea tiene lo 0-0 nonostante, al netto del recupero, oltre 90' in inferiorità numerica per l'espulsione di Ahanor. Carnesecchi para un rigore a Nico Paz e sventa l'assalto lariano contro la Dea in 10.

