Il Portogallo non lascia scampo al Belgio e vola in semifinale agli Europei di calcio a 5. La squadra portoghese domina il match all’Arena Stožice di Lubiana e conquista un posto tra le migliori quattro. Ora aspetta la sfida contro la Francia, in programma il 4 febbraio.

Il terzo quarto di finale degli Europei 2026 di calcio a 5 è ufficialmente andato in archivio. All’Arena Stožice di Lubiana, il Portogallo si è sbarazzato senza problemi del Belgio ottenendo il pass per le semifinali, dove andrà a incrociare il suo destino contro la Francia (4 febbraio). Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA. A Lubiana la partita inizia con una sorpresa: dopo 8 minuti di gioco infatti, l’autorete di Pany Varela – compiuto nel tentativo di anticipare Aabou, sul cross di Rahou – porta in vantaggio il Belgio. Stare sotto 0-1 ha però l’effetto di svegliare il Portogallo, che reagisce in maniera potente: poco prima del 13? Bruno Coelho pareggia i conti sull’1-1 e successivamente con lo stesso Pany Varela e con André Coelho va sul 3-1 sbagliando anche un tiro libero, nell’ultimo minuto di gara con Bruno Coelho, ipnotizzato da Vrancken. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: il Portogallo spazza via il Belgio e vola in semifinale agli Europei

L'Europeo di calcio a 5 2026 ha visto una vittoria convincente del Portogallo contro l'Ungheria, con un risultato di 5-1.

Gli Europei di calcio a 5 proseguono con partite significative, tra cui la vittoria della Spagna e la sconfitta del Belgio contro la Slovenia.

