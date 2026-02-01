Luca Calamai vede nel rinnovo di Maignan un colpo da scudetto per il Milan. Il giornalista sottolinea come questa mossa sia fondamentale per la stagione e il futuro della squadra rossonera, considerando il ruolo chiave del portiere francese. Calamai spiega che mantenere Maignan in rosa rafforza le ambizioni di vincere il campionato e dà stabilità alla porta del Milan.

Ieri una giornata importante per il presente e il futuro del Milan. E' arrivata la firma e l'ufficialità del rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Diavolo. 5 milioni di euro più bonus fino al 2031. Anche il giornalista Luca Calamai ha parlato della lieta notizia per il mondo rossonero. Ecco le sue parole: "Chi ha fatto un colpo da scudetto è invece il Milan. Il rinnovo del contratto di Maignan è una fantastica notizia per la società rossonera e anche per il calcio italiano che non perde una delle sue stelle". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso? Il giornalista continua con il suo pensiero nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb': "Queste notizie di solito creano elettricità positiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calamai: “Maignan è un colpo scudetto per il Milan. Queste notizie di solito …”

Approfondimenti su Maignan Milan

Ultime notizie su Maignan Milan

