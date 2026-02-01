Cairo post Torino Lecce | Baroni? Sempre supportato ora maggiore continuità Poi svela la speranza sul mercato

Urbano Cairo commenta la vittoria del Torino contro il Lecce, sottolineando che Baroni ha sempre il suo supporto e ora punta a una maggiore continuità. Il patron granata ha parlato ai margini della partita di Serie A, confermando che i tre punti erano fondamentali, anche se la squadra non ha brillato. Poi ha fatto sapere di sperare in qualche movimento sul mercato per rinforzare la rosa.

