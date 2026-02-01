Cairo | Mercato? Lavoro per fare qualcosa in più Baroni | Bravi i nuovi la risposta che volevo

Il presidente del Torino, Cairo, commenta così la vittoria per 1-0 contro il Lecce: “Il mercato? È un lavoro che facciamo per migliorare, per fare qualcosa in più”. Poi aggiunge che le operazioni di mercato sono spesso imprevedibili. Accanto a lui, l’allenatore Baroni si congratula con i nuovi arrivati, dicendo: “Bravi i nuovi, la risposta che volevo”. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, consapevole che la stagione può ancora riservare sorprese.

L’impatto del sostanzioso mercato invernale ha portato subito i suoi frutti: Marianucci titolare, Prati solido, Kulenovic interessante, Obrador si fa scoprire. Tutto sotto gli occhi del presidente Urbano Cairo che al suo Toro vuole ancora regalare qualcosa. “Stiamo lavorando per fare qualche cosa in più – racconta il presidente Cairo -. Vorremmo fare ancora qualcosa, vediamo. Non voglio anticipare nulla, perché le cose di mercato sono sempre imprevedibili, però ho una buona. Spero veramente di aggiungere ancora un calciatore”. Il direttore sportivo, Gianluca Petrachi, è molto attivo: la traiettoria pare essere orientata verso la ricerca di un secondo nuovo difensore e di un giovane da inserire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

