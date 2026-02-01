Cagliari-Verona le pagelle | brilla Adopo 7,5 disastro Sarr 4

Al Sant’Elia, il Cagliari batte il Verona 2-0 e torna a sorridere dopo le ultime deludenti prestazioni. Adopo si distingue, con un 7,5 che gli vale il miglior voto. Sarr invece si perde, con un 4 che conferma le sue difficoltà. Bene anche Mazzitelli, Obert e Palestra, mentre tra i veneti fioccano le insufficienze, con Frese tra i peggiori in campo. La partita ha mostrato le differenze tra i due team, con i rossoblù più concreti e determinati.

Nei rossoblù ottime prove anche per Mazzitelli, Obert e Palestra. Negli ospiti fioccano le insufficienze: tra i peggiori in campo anche Frese.

