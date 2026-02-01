Questa settimana, il programma di quiz “Caduta Libera” cambia volto. Gli ascolti sono in calo e così la produzione ha deciso di rinnovare il formato. Tra le novità, si punta di più su Isobel Kinnear, che finalmente potrà mostrare le sue doti da ballerina. La trasmissione cerca di riprendere quota, sperando di coinvolgere di nuovo il pubblico.

Allarme ascolti per Caduta Libera, così il format viene rinnovato e verrà dato più spazio a Isobel Kinnear che finalmente ballerà Caduta Libera sta incassando un insuccesso dopo l’altro. Ogni puntata perde punti di share e la distanza dal competitor, L’Eredità, è enorme. Infatti, se all’inizio la differenza era minima, di circa 23 punti, in poche settimane, si è arrivati anche ad una distanza di 12 punti. Insomma, una soluzione Mediaset la deve trovare perché indubbiamente c’è qualcosa che non funziona. Così è stato annunciato che oggi ci sono delle prove in corso per modificare un po’ il format e creare, soprattutto, una sigla che possa movimentare la puntata ma innanzitutto dare un ruolo concreto a Isobel Kinnear. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caduta Libera: i cambiamenti per risollevare il game

