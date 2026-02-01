Caccia al tecnico il concorso va a vuoto

Questa mattina nella ex sala consiliare di via Vailate si sono ritrovati i candidati per la prima prova scritta del concorso pubblico per un tecnico comunale. Tuttavia, l’evento è stato sospeso all’ultimo minuto: nessuno ha potuto sostenere l’esame, perché il concorso è stato annullato all’improvviso. La motivazione ufficiale non è ancora chiara, ma si parla di problemi organizzativi che hanno impedito lo svolgimento della prova. I partecipanti sono rimasti delusi e alcuni hanno già chiesto spiegazioni alle autorità comunali.

Era tutto pronto, l’altro pomeriggio nella ex sala consiliare di via Vailate, per la prima prova, quella scritta, del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un tecnico comunale da inquadrare nella categoria C. Ma degli otto iscritti, nessuno si è presentato. Concorso invalidato e commissari a casa. Le spese per allestire il concorso sono andate perse insieme alla finalità di assumere qualcuno. L’Amministrazione guidata dal sindaco Stefano Samarati (nella foto) confidava di trovare la risorsa che, affiancando la responsabile Guja Conti, avrebbe completato l’organico dell’ Ufficio tecnico, dimezzato dal pensionamento, ai primi del settembre 2025, di Mario Lucini Paioni, storico responsabile di questo settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia al tecnico, il concorso va a vuoto Approfondimenti su Caccia al tecnico Istruttore tecnico. Via al concorso Real Sociedad, caccia al nuovo tecnico! Per la panchina spunta anche il nome dell’ex Juve Thiago Motta: i dettagli La Real Sociedad è alla ricerca di un nuovo allenatore per risolvere la difficile situazione in campionato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Caccia al tecnico Argomenti discussi: Caccia al tecnico, il concorso va a vuoto; Calendario venatorio 2025/2026: aggiunta una giornata di caccia il 31.01.2026 e modificata la data di chiusura per la cornacchia grigia; Nuovo passo avanti verso il declassamento del lupo in Italia, una decisione insensata; Pubblicata la nuova ordinanza del Presidente Giani sul contrasto alla PSA. Caccia al tecnico, il concorso va a vuotoEra tutto pronto, l’altro pomeriggio nella ex sala consiliare di via Vailate, per la prima prova, quella scritta, del concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un tecnico com ... ilgiorno.it Expo Wild: la caccia responsabile sbarca a CataniaExpoWild è la nuova fiera dedicata alla caccia, all’outdoor e al mondo rurale in programma dal 10 al 12 aprile a Misterbianco (Ct) ... armietiro.it Il Milan raddoppia: dopo l'attacco, caccia al difensore per il tecnico Allegri! https://www.milannews24.com/mercato-milan-tare-difensore-ultime-dettagli/ #Milan #Calciomercato #Allegri #Gimenez #Disasi - facebook.com facebook #RomaMilan, questa è “LA” partita: #Gasperini a caccia di rivincite Brucia la sconfitta dell’andata, per l’ #ASRoma può cambiare tutto. #Allegri è l’avversario incontrato più volte dal tecnico, trenta, con appena sei vittorie @DanieleLoMonaco x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.