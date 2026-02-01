Un bus pieno di turisti si è improvvisamente incendiato sulla A16, causando paura tra i 37 passeggeri a bordo. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha bloccato il traffico e creato momenti di tensione sulla strada. I soccorsi sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutti i presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Poteva trasformarsi in tragedia una gita a Matera: un bus pieno di turisti ha preso fuoco nel vano motore. Il bus turistico era partito da Napoli e diretto a Matera ha preso fuoco questa mattina lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, lungo il tratto irpino. A bordo 37 passeggeri che non hanno riportato conseguenze. La paura però è stata notevole. La prontezza dell’autista ha consentito l’immediato intervento della Polizia stradale e di due squadre antincendio Gsa di Avellino Est e Benevento che hanno provveduto allo spegnimento. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo al fine di scongiurare altri problemi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bus turistico prende fuoco sulla A16: paura per 37 passeggeri

Il 5 gennaio 2026, sulla A16 Napoli-Canosa nel territorio di Vallata, un tir carico di cemento ha preso fuoco.

Un tir carico di cemento ha preso fuoco sull’autostrada A16 in Irpinia.

