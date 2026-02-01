Il Werder Brema ha deciso di esonerare Horst Steffen dopo le ultime prestazioni deludenti in Bundesliga. La squadra ha interrotto il rapporto con l’allenatore, segnando un cambio di rotta per cercare di risollevare la stagione. La decisione arriva dopo una serie di risultati negativi che hanno messo in discussione la continuità di Steffen sulla panchina.

Scossone in Bundesliga. Il Werder Brema ha interrotto il rapporto con Horst Steffen dopo l’ennesima frenata in campionato. Decisivo il pari interno per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach, arrivato al termine di una lunga serie di risultati negativi. La decisione è stata ufficializzata dal direttore sportivo Clemens Fritz: «È stata una scelta difficile, ma non riteniamo più che allenatore e squadra possano invertire la rotta». Da subito la gestione passa ad interim a Raphael Duarte e Christian Gross, che prepareranno la prossima gara di campionato, in programma tra una settimana a Friburgo. Steffen era arrivato in estate, chiamato a raccogliere l’eredità di Ole Werner. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Bundesliga, il Werder Brema esonera Horst Steffen

L'incontro tra Werder Brema e Hoffenheim, recupero della sedicesima giornata di Bundesliga, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre.

Horst Steffen è stato sollevato dall'incarico di Allenatore del Werder Brema. Dopo intense discussioni seguite al pareggio per 1-1 nella partita casalinga contro il Borussia Mönchengladbach, i responsabili dell'SV Werder Brema

