Bufala di Salvini sul Ponte | Serve traghetti fermi per maltempo | ma con vento forte non è attraversabile

Il ministro Salvini aveva detto che il ponte serve e che i traghetti sono fermi per il maltempo, ma in realtà con vento forte non si può attraversare. Il governo non ha deciso di usare i fondi del ponte sullo Stretto di Messina per l’emergenza in Sicilia, che riguarda anche la frana di Niscemi.

Il governo non ha intenzione di impiegare i soldi previsti per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina per l'emergenza maltempo in Sicilia e per la frana di Niscemi. Salvini si giustifica dicendo che il Ponte è necessario, "perché se c'è mare mosso i traghetti non vanno, se c'è mare mosso e c'è vento sul Ponte tu ci passi". Ma si tratta di un'affermazione del tutto falsa, come spiegano gli esperti.

