Bufala di Salvini sul Ponte | Serve traghetti fermi per maltempo | ma con vento forte non è attraversabile

Matteo Salvini ha fatto discutere con una sua affermazione sul Ponte sullo Stretto di Messina, dicendo che serve e che i traghetti sono fermi per il maltempo. In realtà, con vento forte, il ponte non può essere attraversato, e i traghetti restano fermi anche quando il maltempo non è grave. Il governo ha invece deciso di non usare i fondi previsti per la costruzione del ponte per risolvere le emergenze di Sicilia, come la frana di Niscemi. La polemica sulla sua dichiarazione continua a far discutere.

Il governo non ha intenzione di impiegare i soldi previsti per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina per l'emergenza maltempo in Sicilia e per la frana di Niscemi. Salvini si giustifica dicendo che il Ponte è necessario, "perché se c'è mare mosso i traghetti non vanno, se c'è mare mosso e c'è vento sul Ponte tu ci passi". Ma si tratta di un'affermazione del tutto falsa, come spiegano gli esperti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bufala di Salvini sul Ponte: “Serve, traghetti fermi per maltempo”: ma con vento forte non è attraversabile

