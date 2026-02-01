Questa mattina Bryan Coquard si è aggiudicato il GP La Marseillaise, la prima corsa del calendario ciclistico francese. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con Coquard che ha mantenuto il ritmo fino alla fine, lasciando dietro di sé i rivali. Buon piazzamento anche per Nicolò Buratti, che ha concluso la corsa tra i primi, dimostrando di essere in buona forma.

Bryan Coquard ha vinto il GP La Marseillaise, evento di livello 1.1 che ha aperto il calendario ciclistico francese. Il transalpino si è imposto sul traguardo di Marsiglia dopo 146 km di fatica, con un paio di salite nella prima parte del percorso (i 7,7 km del 3,6% del Pas de la Couelle e i 3,4 km al 3% del Col de l’Espigoulier) e i 1300 metri al 4,3% del Col de la Gineste a dieci chilometri dall’arrivo. L’alfiere della Cofidis si è imposto in una volata di gruppo davanti al belga Steffen De Schuyteneer (Lotto Intermarché) e all’olandese Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA), da annotare il buon quarto posto di Nicolò Buratti (MBH Bank CSB Telecom Fort), che si è lasciato alle spagnolo Xabier Berasategi e i due francesi Victor Loulergue e Théo Delacroix. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bryan Coquard vince il GP La Marseillaise, bel piazzamento di Nicolò Buratti

