La serie Bridgerton torna con la quarta stagione e porta con sé nuovi dettagli sulla protagonista Yerin Ha. L’attrice ha svelato i segreti della sua pelle perfetta, puntando su una “Glass Skin” naturale e un trucco semplice. Le scene di festa e eleganza dell’alta borghesia londinese riempiono di nuovo gli schermi, mentre gli spettatori si lasciano trasportare nel mondo di balli e sfarzi che da sempre caratterizzano questa serie.

L’alta borghesia londinese è tornata a volteggiare, vestita a gran festa, nelle sale da ballo e noi, al loro fianco, siamo tornati a sognare. La prima parte di Bridgerton 4 è finalmente approdata su Netflix, con nuovi intrighi e liaison — almeno apparentemente — impossibili, riaccendendo l’impellente necessità di inserire un po’ di Regency Era nel nostro guardaroba e di rispolverare quei vecchi romanzi rosa sempre troppo il alto nella libreria. Per molti versi questo inedito capitolo della storia è diverso da tutti gli altri: la sua nuova protagonista, nonché colei che ha stregato il cuore dello scettico Benedict, è la bella Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bridgerton 4, i segreti di bellezza di Yerin Ha: Glass Skin e make-up essenziale

Yerin Ha, attrice canadese di origini coreane, si prepara a farsi conoscere dal grande pubblico con il suo ruolo in Bridgerton 4, in uscita su Netflix.

La mannequin skin rappresenta l’evoluzione raffinata della glass skin, offrendo un incarnato luminoso e levigato con un aspetto naturale e sofisticato.

