Si apre a Firenze una mostra dedicata a Giulio Gambelli, il maestro del Sangiovese. L’esposizione ripercorre la sua lunga carriera e la passione che ha trasmesso nel mondo del vino. Gambelli, nato nel 1925, è stato uno dei più grandi enologi italiani, e il 2023 segna il centenario della sua nascita, anche se ci ha lasciato nel 2012. La mostra invita i visitatori a scoprire le sue bottiglie e i segreti della sua arte.

Giulio Gambelli era nato nel 1925 e nell’anno che si è appena concluso si è celebrato il centenario dalla nascita (è mancato nel 2012). Grazie al suo proverbiale naso e palato sopraffino è riuscito a dare vita ad alcune delle migliori espressioni di vini rossi del territorio con un unico comune denominatore: il sangiovese che, sotto l’ala di Tancredi Biondi Santi per cui lavorò per tanti come cantiniere a Il Greppo, ha saputo esaltare in purezza non solo a Montalcino per il Brunello ma anche in un Chianti Classico precedentemente fedelissimo al "Buon Governo" alla Toscana di Bettino Ricasoli. Proprio a Gambelli, Wine&Siena ha dedicato la mostra ’ Bottiglie d’autore ’ – ideata dal giornalista David Taddei che ne ha curato anche l’allestimento – fatta di bottiglie e aneddoti sulla storia di un grande personaggio del mondo del vino a cui l’amico Carlo Macchi ha dedicato anche un libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - 'Bottiglie d'autore' una mostra dedicata a Giulio Gambelli, il maestro del Sangiovese

