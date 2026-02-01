Questa sera il Botosani ospita l’Otelul Galati nel turno 24 della Liga I romena. La partita inizia alle 19:00 e si gioca in casa dei padroni di casa. Entrambe le squadre cercano punti importanti per risalire la classifica, pronti a dare tutto sul campo.

Turno numero 24 di Liga I romena che nel posticipo vede il Botosani affrontare in casa l’Otelul Galati. I Boto??nenii di Grozavu non vincono ormai dal 30 novembre scorso, e da allora hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 partite uscendo anche dalla coppa per mano dell’Hermannstadt. Gli O?elarii di Balint invece attraversano un periodo opposto, vendo vinto ben 4 delle ultime 5 partite perdendo solamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Botosani-Otelul Galati (lunedì 02 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Botosani Otelul Galati

